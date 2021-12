Cette erreur à 100e commise par des Français éligibles à l’indemnité inflation

https://fr.sputniknews.com/20211220/cette-erreur-a-100e-commise-par-des-francais-eligibles-a-lindemnite-inflation-1053998449.html

Pour faire face aux conséquences de l’inflation sur le pouvoir d’achat, le gouvernement a décidé, en octobre, d’octroyer une indemnité inflation d’un montant de 100 euros qui sera versée aux 38 millions de Français éligibles. L’Urssaf est chargée de distribuer cette prime à trois millions d’indépendants et salariés à domicile.Pourtant, dans une interview accordée ce 20 décembre au Parisien, le directeur de l’Urssaf Yann-Gaël Amghar prévient qu’un million d’entre eux pourraient ne pas en bénéficier.Malgré ces manques, le processus de versement a déjà démarré. Le 15 décembre, l’organisme a transféré à 660.000 travailleurs indépendants les sommes promises alors que deux autres virements sont prévus pour 380.000 salariés à domicile et 700.000 auto-entrepreneurs respectivement ces 20 et 22 décembre.Ce qui porte pour l’instant le versement à plus de 1,7 million de personnes. Une situation expliquée par Yann-Gaël Amghar au quotidien francilien:Ceci alors que l’Urssaf avait mené une campagne de relance à destination de ces derniers. Une autre sera lancée en janvier pour les travailleurs indépendants.L’inflation en FranceLe pouvoir d'achat connaît une inflation affectant les prix à la consommation qui ont augmenté en novembre de 2,8% par rapport aux 2,6% d’octobre, a indiqué le 15 décembre l'Institut de la statistique (Insee), confirmant sa première estimation publiée fin novembre.Ce taux de novembre a même poussé le gouvernement à revaloriser au 1er janvier le Smic qui devrait ainsi augmenter "de l'ordre de 0,9%", a déjà fait remarquer le 14 décembre l'Insee.En novembre, la hausse des prix à la consommation a atteint 0,4%, maintenant le rythme d’octobre, portée par les prix des services et ceux de l'alimentation. Quant aux prix de l'énergie, ils ont connu une progression plus modérée (+1,5% après +4,8% en octobre). L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a grimpé de 0,4% sur un mois et de 3,4% sur un an, après une hausse de 3,2% en octobre.Tirée vers le haut par le coût de l'énergie et la demande internationale, l’inflation pèse sur le quotidien des Français. Leur facture énergétique a progressé de 21,6% sur un an. Selon une note de l’Insee publiée le 14 décembre, la facture de gaz, d'électricité et de carburant affiche une hausse moyenne de 30 euros par mois par rapport à fin 2019.

