Espagne: le prix moyen de l'électricité en hausse de 682% sur un an

Le prix moyen de l'électricité sur le marché de gros en Espagne augmente à nouveau ce lundi, établissant un nouveau record historique de 339,84 euros par... 20.12.2021, Sputnik France

Avec ce chiffre, c'est déjà la cinquième fois que le seuil de 300 euros est dépassé. Ainsi, le prix de l'électricité est 6,32% plus élevé que dimanche.Le prix maximum de l'électricité ce lundi sera atteint entre 20h00 et 21h00, avec 375 euros/MWh, tandis que le prix minimum sera de 267,99 euros entre 4h00 et 5h00, selon l'OMIE.L'augmentation du prix de l'électricité au cours des derniers mois est principalement due aux prix élevés du gaz sur les marchés et aux droits d'émission de dioxyde de carbone (CO2), qui atteignent des sommets cette année.Le mois de décembre est marqué par une grande volatilité, avec des baisses de la moyenne de certains jours aux alentours de 100 euros/MWh et avec certains rebonds qui ont largement dépassé la barre des 200 euros/MWh et maintenant 300 euros/MWh.Cependant, depuis le 9 décembre, le prix de l'électricité n'est pas descendu sous la barre des 200 euros et, la semaine dernière, il a grimpé en flèche, portant le prix mensuel moyen à 235 euros, soit 35 euros de plus qu'en octobre dernier, mois dont la moyenne est la plus chère à ce jour.Selon une analyse de Facua-Consumidores en Accion, si les mêmes tarifs sont maintenus pour le reste du mois, la dernière facture de l'année atteindrait 134,45 euros pour l'utilisateur moyen, soit 94,1% de plus que les 69,28 euros de décembre 2020.

