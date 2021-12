https://fr.sputniknews.com/20211220/israel-place-les-etats-unis-sur-liste-rouge-1053992857.html

Israël place les États-Unis sur liste rouge

Israël place les États-Unis sur liste rouge

L'Israël a ajouté lundi les États-Unis sur sa liste "rouge" des pays où il est interdit de se rendre, citant les craintes de propagation du variant du... 20.12.2021, Sputnik France

Les restrictions de voyage entrent en vigueur mardi à 22 heures GMT, heure après laquelle les Israéliens devront obtenir une autorisation spéciale pour se rendre aux États-Unis, qui compte désormais parmi la cinquantaine de pays placés par Israël sur cette liste.Dans une allocution télévisée dimanche, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré qu'Israël avait gagné du temps en agissant rapidement pour restreindre les voyages lors de la découverte d'Omicron le mois dernier, mais que ce temps était à présent compté. Il a également prédit une recrudescence des cas d'infection d'ici quelques semaines.Suivant les recommandations du ministère de la Santé, les ministres israéliens ont voté lundi pour inscrire les États-Unis, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, la Hongrie, le Maroc, le Portugal, le Canada, la Suisse et la Turquie sur la liste "rouge", a dit le bureau du Premier ministre dans un communiqué.Le pays dénombre 134 cas confirmés liés à Omicron et 307 autres cas suspects dont 167 symptomatiques, a indiqué le ministère de la Santé.Depuis le 25 novembre, Israël a interdit l'entrée des voyageurs étrangers et a imposé un confinement de trois à quatorze jours aux Israéliens revenant de l'étranger.

