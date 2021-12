https://fr.sputniknews.com/20211220/la-livraison-du-vaccin-de-novavax-a-lue-devrait-commencer-au-t1-2022-1053996049.html

La livraison du vaccin de Novavax à l'UE devrait commencer au T1 2022

La livraison du vaccin de Novavax à l'UE devrait commencer au T1 2022

Novavax devrait commencer à livrer ses vaccins contre le Covid-19 dans l'Union européenne au premier trimestre 2022, a déclaré une source européenne, alors que... 20.12.2021, Sputnik France

La Commission européenne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et Novavax n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.La source au sein de l'UE n'a pas souhaité être identifiée, car elle n'était pas autorisée à communiquer avec les médias.Si le comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'EMA donne son feu vert, le vaccin de Novavax, nommé Nuvaxovid, sera le cinquième autorisé dans l'Union européenne contre le Covid-19 et son lancement interviendra en pleine vague de propagation du nouveau variant Omicron.La Commission européenne et Novavax ont signé en août un contrat pour la livraison de jusqu'à 200 millions de doses de vaccins, dont la moitié est optionnelle.

