https://fr.sputniknews.com/20211220/la-russie-pourrait-offrir-son-vaccin-spoutnik-a-des-pays-africains-face-a-lomicron-1053987631.html

La Russie pourrait offrir son vaccin Spoutnik à des pays africains face à l’Omicron

La Russie pourrait offrir son vaccin Spoutnik à des pays africains face à l’Omicron

Après que Vladimir Poutine a annoncé que la Russie était disposée à fournir gratuitement des doses du Spoutnik Light à tous les pays en désirant, le Fonds... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T06:32+0100

2021-12-20T06:32+0100

2021-12-20T06:32+0100

international

russie

vladimir poutine

afrique

covid-19

spoutnik v

spoutnik light, vaccin anti-covid

variant omicron du covid-19

kirill dmitriev

fonds russe d'investissements directs (rdif)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1045495408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7e66897b197ed0ff34e83f278a035f0.jpg

Touchés par l’explosion des contaminations au variant Omicron, des pays africains pourraient recevoir le vaccin unidose Spoutnik Light à titre gratuit, a déclaré ce 19 décembre le directeur du Fonds russe d'investissements directs (RFPI) qui le commercialise.Cette annonce a été faite après que Vladimir Poutine a évoqué le 17 décembre la possibilité de livrer gratuitement des doses pour un rappel vaccinal à tous les pays intéressés, "dont les européens".L’efficacité attendue du vaccin Spoutnik V avec une injection de rappel du Spoutnik Light pourrait être supérieure à 80% contre cette nouvelle souche, le médicament produisant des anticorps stables, indique une étude de laboratoire préliminaire du Centre Gamaleïa qui a conçu le vaccin, cité par le RFPI.Entre-temps, ce Centre a mis au point une modification du Spoutnik V adaptée à l’Omicron et subissant actuellement des essais cliniques. Alexandre Gintzbourg, le directeur, a cependant fait valoir l’absence de preuves sur le risque de remplacement du variant Delta par l’Omicron.Détecté dans près de 80 pays, ce dernier se propage à un rythme inédit, a rapporté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’Afrique du Sud, son foyer, est frappée depuis quelques semaines par une quatrième vague d’infections. Au cours des derniers jours, le pays a signalé plus de 20.000 nouvelles infections quotidiennes. Début décembre, Vladimir Poutine et son homologue sud-africain Cyril Ramaposa ont convenu d'unir leurs efforts pour lutter contre cette souche. Où le Spoutnik V est-il autorisé?Le vaccin russe a été homologué dans au moins 71 pays dont l’Algérie, l’Égypte, l’Angola le Congo, le Kenya, le Nigeria, le Mali, le Cameron, la Namibie, le Gabon, le Ghana, Djibouti. En octobre, l’Afrique du Sud a suspendu le processus de son autorisation, en exprimant ses inquiétudes sur la sécurité de sa technologie à vecteurs viraux.La Russie attend toujours son approbation par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle le processus est en cours. Une décision pourrait être rendue au premier trimestre 2022. Hans Kluge, chef du bureau Europe de l’OMS, a fait savoir que l’institution commencerait à examiner le dossier de données ad hoc début janvier, puis enverrait une équipe pour inspecter les lieux de production.En novembre, Poutine a appelé l'OMS à accélérer les procédures d’évaluation des nouveaux vaccins et médicaments, déplorant que de nombreux pays en ayant besoin ne puissent y avoir accès.Quant au Spoutnik Light, qui constitue la première dose du Spoutnik V, son utilisation d’urgence est autorisée dans une vingtaine de pays. En Afrique, ce sont l’Angola, l’Égypte, le Congo.

russie

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

russie, vladimir poutine, afrique, covid-19, spoutnik v , spoutnik light, vaccin anti-covid, variant omicron du covid-19, kirill dmitriev, fonds russe d'investissements directs (rdif)