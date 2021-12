https://fr.sputniknews.com/20211220/les-mesures-de-la-chine-pour-controler-le-variant-omicron-sont-efficaces-1054000136.html

Les mesures de la Chine pour contrôler le variant Omicron sont efficaces

Les mesures de prévention et de contrôle mises en place par la Chine pour éviter l'infection au variant Omicron du coronavirus à l'intérieur des hôpitaux sont... 20.12.2021, Sputnik France

Comme le variant Omicron a été découvert dans le monde entier et que des cas importés ont été signalés dans des villes chinoises, la Chine intensifiera ses mesures de confinement pour les personnes et les marchandises dans les zones portuaires, a-t-il ajouté.Selon Li Zhengliang, responsable de l'Administration générale des douanes, des contrôles et des tests stricts seront mis en place pour le personnel en provenance des pays et régions clés.Alors que deux des périodes de vacances les plus importantes pour les réunions de famille des Chinois approchent – le Nouvel An et la fête du Printemps –, plusieurs villes et régions de Chine ont annoncé une politique encourageant les résidents à rester sur place pendant ces deux fêtes.Lors d'une conférence de presse tenue, samedi, par le Conseil des affaires d'État concernant le travail national de lutte contre l'épidémie, Liang Wannian, chef du groupe d'experts de la réponse au Covid-19 de la Commission nationale de la santé, a conseillé les responsables des zones à risque moyen et élevé, les ports et les villes frontalières ainsi que les villes qui accueilleront de grandes activités publiques à prendre des mesures strictes de prévention et de contrôle des épidémies.

