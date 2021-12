https://fr.sputniknews.com/20211220/les-troubles-mentaux-sont-ils-hereditaires-1053998164.html

Les troubles mentaux, sont-ils héréditaires?

Les troubles mentaux, sont-ils héréditaires?

Alors que la dépression et l’anxiété semblent toucher de plus en plus de monde chaque année, un psychiatre russe évoque pour Sputnik les problèmes de santé... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T15:27+0100

2021-12-20T15:27+0100

2021-12-20T15:27+0100

sciences et tech

schizophrénie

traitement

génétique

troubles psychiques

psychiatres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102566/85/1025668548_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e331499899c5b045be500b163f33b65.jpg

La pandémie de Covid sévissant dans le monde, les médecins constatent que cette situation nuit à la santé mentale, surtout sur fond de confinements qui se suivent et se ressemblent. Le problème des troubles mentaux a été évoqué pour Sputnik par un psychiatre russe.Mais dans 80% des cas, la schizophrénie est une maladie primaire et chronique, sans rapport avec la génétique.Gueorgui Kostiouk fait remarquer qu'en l'absence de traitement la maladie risque de déboucher sur d’importants changements de personnalité, voire sur l'invalidité.Selon lui, la question est de savoir à partir de quand la situation va être acceptée par la famille et le patient commencera à appliquer strictement les recommandations.Génétique ou non?Le docteur Kostiouk rappelle que de nombreuses maladies mentales peuvent être génétiquement déterminées, mais que ce n’est pas obligatoire.L’expert regrette dans ce contexte que les traitements psychiatriques en général soient peu sollicités par la population, non seulement en Russie, mais partout dans le monde.Les personnes souffrant de maladies mentales, notamment de schizophrénie, sont souvent vues dans la société comme "des patients violents et agressifs, vêtus d’une camisole de force, bien qu’en fait ceux-ci soient une minorité. Bien plus de gens souffrent de troubles anxio-dépressifs ou de troubles de stress post-traumatique", constate-t-il.Quelque 600.000 personnes en FranceLa schizophrénie est une maladie psychiatrique caractérisée par un ensemble de symptômes très variables: les plus impressionnants sont les délires et les hallucinations, mais les plus invalidants sont l’isolement social et relationnel ainsi que les difficultés cognitives, indique l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).En France, la maladie touche 600.000 personnes. Un patient sur deux fera au moins une tentative de suicide. En outre, un usage régulier de cannabis avant 18 ans double le risque de schizophrénie.Toujours selon l’Inserm, les patients schizophréniques dangereux pour la société sont une minorité. Ce n’est que rarement que des accès de violence apparaissent au cours d’une crise. Qui plus est, et cette agressivité est le plus souvent tournée vers le patient lui-même.La schizophrénie est une maladie dont l’origine est plurifactorielle. Son développement résulterait d’une interaction entre gènes et environnement, suggérant qu’il existe une vulnérabilité génétique précipitée par des facteurs environnementaux.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

schizophrénie, traitement, génétique, troubles psychiques, psychiatres