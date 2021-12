https://fr.sputniknews.com/20211220/lue-est-totalement-controlee-par-lotan-constate-moscou-1053989671.html

"L'UE est totalement contrôlée par l'Otan", constate Moscou

"L'UE est totalement contrôlée par l'Otan", constate Moscou

Alors que les relations internationales traversent "un moment charnière risqué", la déclaration de l'Union européenne sur l’examen des questions de sécurité... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T06:07+0100

2021-12-20T06:07+0100

2021-12-20T07:05+0100

international

russie

états-unis

ukraine

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

union européenne (ue)

otan

ministère russe des affaires étrangères

osce

proposition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102657/77/1026577753_0:41:3500:2010_1920x0_80_0_0_2de4a768fc39ecec857009a0839778c9.jpg

L’Union européenne (UE) a annoncé qu’elle était prête à analyser les questions de sécurité européenne uniquement dans les formats existants, a affirmé ce dimanche 19 décembre Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, commentant la réaction des Européens aux propositions de Moscou sur les garanties de sécurité.Il a ajouté que l’Otan n’avait pas contacté Moscou après la présentation des propositions le 17 décembre."S’asseoir et parler"Alexandre Grouchko a constaté que c’est la position de Washington qui serait déterminante dans la décision de l’Alliance.Il a fait en outre remarquer que les propositions étaient rédigées de manière directe et claire.En réponse aux propositions russes sur les garanties de sécurité, le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a déclaré à Sputnik que l’UE voulait en discuter dans les formats existants, y compris le conseil Russie-Otan et l'OSCE.Propositions russesLe ministère russe des Affaires étrangères a publié le 17 décembre les projets de traités sur les garanties de sécurité de la Russie avec les États-Unis et l’Otan. Les documents, remis à Washington et à ses alliés, proposent notamment à l’Alliance de garantir qu’elle ne s’élargira pas au territoire de l'Ukraine.Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a souligné dans ce contexte que l’absence de réaction de l'Otan à ces propositions ferait monter la confrontation d’un cran.Moscou avait précédemment déclaré qu'il était nécessaire de désavouer officiellement une promesse faite au sommet de l’Otan de 2008 à Bucarest –selon laquelle l'Ukraine et la Géorgie deviendraient un jour membres de l'Otan– qui est contraire à l'engagement des dirigeants des pays membres de l'OSCE à ne pas renforcer leur sécurité au détriment de celle des autres.

russie

états-unis

ukraine

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

russie, états-unis, ukraine, géorgie (pays issu de l'ex-urss), union européenne (ue), otan, ministère russe des affaires étrangères, osce, proposition