L’UE investit un milliard d’euros dans la connectivité numérique

L’UE investit un milliard d’euros dans la connectivité numérique

La Commission européenne (CE) a lancé un investissement de plus d'un milliard d'euros pour améliorer les infrastructures de connectivité numérique de l'Europe...

Cet investissement correspond au premier programme de travail pour le volet numérique du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), lequel contribuera aux projets de connectivité présentant un intérêt commun pour l'UE et au déploiement d'infrastructures à haute performance sûres, sécurisées et durables, y compris des réseaux gigabit et 5G dans l'ensemble de l'UE, indique la CE.Selon elle, l'amélioration des infrastructures de connectivité de l'Europe sera fondamentale pour réaliser la transformation numérique de l'Europe, comme indiqué dans la voie à suivre pour la décennie numérique, et pour faire en sorte que tous les ménages de l'UE aient accès à la connectivité gigabit et que toutes les zones habitées bénéficient d'une couverture 5G d'ici à 2030.Les premiers appels relatifs au volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe seront lancés au début du mois de janvier 2022.Doté d'un budget maximal de deux milliards d'euros jusqu'en 2027, le volet numérique du mécanisme pour l'interconnexion en Europe favorisera la transformation numérique et les objectifs de la décennie numérique de l'Europe en matière de connectivité fixe et mobile. Il fait partie du programme relatif au mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui soutient les investissements dans les réseaux transeuropéens numériques, de transport et d'énergie, pour un montant de 33,7 milliards d'euros pour la période 2021-2027.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

