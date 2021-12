https://fr.sputniknews.com/20211220/moscou-repond-a-berlin-et-expulse-deux-diplomates-allemands-1053998985.html

Moscou répond à Berlin et expulse deux diplomates allemands

En réponse à Berlin, Moscou expulse deux diplomates allemands, a fait savoir ministère russe des Affaires étrangères ce 20 décembre. 20.12.2021, Sputnik France

L'ambassadeur allemand à Moscou, Geza Andreas von Geyr, a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères ce 20 décembre suite à l’expulsion de deux diplomates russes d'Allemagne.Expulsion de diplomates russes par BerlinLa diplomatie allemande a convoqué le 15 décembre l’ambassadeur russe à Berlin pour lui annoncer que deux employés de l’ambassade ont été déclarés personae non gratae. Plus tôt dans la journée, un Russe a été condamné pour le meurtre présumé d’un ancien rebelle tchétchène à Berlin en 2019. Le verdict a été qualifié de "politique" par Moscou.Cette décision des autorités allemandes, qui accusent la Russie d’"atteinte grave à la souveraineté de l'État" allemand, arrive après celle du tribunal de Berlin prononcée à l’encontre du citoyen russe Vadim Sokolov.La justice allemande, croyant que le vrai nom du Russe condamné est Vadim Krassikov, l’a jugé coupable du meurtre de Tornike Khangochvili, Géorgien d'origine tchétchène tué en plein jour de plusieurs balles à bout portant en août 2019 dans un parc de Berlin. Le tribunal de la capitale allemande a jugé que le meurtre avait été commandité par le gouvernement russe et a condamné M.Sokolov à la réclusion à perpétuité.

