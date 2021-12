https://fr.sputniknews.com/20211220/moscou-sur-lotan-le-temps-de-parler-en-demi-tons-et-de-croire-sur-parole-est-revolu-1054002618.html

Moscou sur l’Otan: "Le temps de parler en demi-tons et de croire sur parole est révolu"

La Russie appelle l’Otan à examiner les mesures qu’elle a proposées le 17 décembre pour garantir la sécurité puisque "le temps de croire sur parole est... 20.12.2021, Sputnik France

L’heure n’est plus aux demi-tons dans le dialogue avec l'Otan, mais les propositions de Moscou sur les garanties de sécurité ne sont pas un ultimatum, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko au journal Rossiskaïa Gazeta.Alexandre Grouchko a déclaré que Moscou répondrait proportionnellement à l’installation de systèmes de frappe dans les pays de l’Otan.Le responsable de la diplomatie russe a également évoqué une éventuelle possibilité pour Moscou de renoncer à certaines de ses propositions."Nous avons une position ferme, mais notre message et nos appels sont très clairs pour l'Occident."Il a ajouté que la Russie comptait sur un dialogue concret avec les États-Unis et qu’elle avait "d’ores et déjà formé une équipe" prête à "entamer immédiatement une conversation appropriée, dès que les Américains y seront prêts."Relancer la communicationEn outre, Moscou appelle à relancer le canal de communication entre la Russie et l’Otan.Selon lui, si les pays veulent "une désescalade en introduisant des mesures qui permettront de repousser le danger d'incidents militaires avec tous les risques qu’ils impliquent, il est nécessaire de relancer les canaux de communication dans le domaine militaire".Entretemps, le ministère russe de la Défense a signalé une intensification des vols de reconnaissance d’appareils de l'Otan à proximité des frontières du pays. La semaine dernière, 35 avions et un drone étrangers ont été repérés près des frontières. Aucune violation de l’espace aérien russe n’a été permise.

