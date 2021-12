https://fr.sputniknews.com/20211220/un-camion-percute-un-convoi-militaire-us-sur-une-autoroute-en-allemagne-des-blesses-1053994154.html

Un camion percute un convoi militaire US sur une autoroute en Allemagne, des blessés - photos

Un camion percute un convoi militaire US sur une autoroute en Allemagne, des blessés - photos

Un camion a percuté plusieurs véhicules militaires américains sur une autoroute dans le Haut-Palatinat, en Allemagne, il y a des blessés, indique la police. 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T13:04+0100

2021-12-20T13:04+0100

2021-12-20T13:36+0100

international

états-unis

allemagne

blessés

camion

accident de la route

incendie

convoi

international

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1053994154.jpg?1640003786

Plusieurs personnes ont été blessées ce lundi 20 décembre lorsqu'un camion a percuté de plein fouet, vers 9h15, un convoi militaire américain sur l'autoroute allemande A3 dans le district de Neumarkt, entre Ratisbonne et Nuremberg, provoquant un incendie, a annoncé la police de Ratisbonne.Il y a des membres des forces armées américaines parmi les blessés, a indiqué un porte-parole de la police. Huit personnes intoxiquées par la fumée auraient été hospitalisées, ajoute l'agence de presse dpa. D'parès l'agence, il n'y a toujours pas d'informations précises sur l'état du chauffeur du camion qui était chargé de sciure.Plusieurs véhicules sont impliqués, dont un camion-citerne et des véhicules militaires, précise la police qui suppose un accident et non une attaque.L'accident a eu lieu sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute qui reste fermée dans les deux sens entre Beratzhausen et Velburg, relatent les médias locaux.

états-unis

allemagne

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

états-unis, allemagne, blessés, camion, accident de la route, incendie, convoi, international, europe