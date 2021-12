https://fr.sputniknews.com/20211220/un-nouveau-vaccin-anti-covid-est-desormais-autorise-par-lue-1053996312.html

Un nouveau vaccin anti-Covid est désormais autorisé par l'UE

Un cinquième vaccin contre le coronavirus, le Nuvaxovid, est désormais autorisé par l’Agence européenne des médicaments depuis ce 20 décembre. Il est destiné... 20.12.2021, Sputnik France

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné ce lundi 20 décembre son feu vert au vaccin anti-Covid de l’entreprise pharmaceutique américaine Novavax, a annoncé le régulateur dans un communiqué.Nommé Nuvaxovid, il s’agit du cinquième médicament qui est recommandé "dans l’UE pour prévenir le Covid-19 chez les plus de 18 ans".Actuellement, quatre autres vaccins sont autorisés au sein de l’Union européenne: le Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen.À base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus, il est administré en deux injections, généralement dans le muscle de la partie supérieure du bras, à trois semaines d'intervalle.Après une évaluation approfondie, le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'EMA a conclu que les données concernant le Nuvaxovid "étaient solides et répondaient aux critères européens en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité".Les effets indésirables observés étaient généralement légers ou modérés, et ont disparu en quelques jours.Résistance contre les variantsDe plus, le régulateur a souligné que "la souche originale du SRAS-CoV-2 et certains variants préoccupants tels que Alpha et Beta étaient les variants viraux les plus courants circulant lorsque les études étaient en cours".En revanche, la société américaine avait reconnu qu'elle "évaluait son vaccin contre" l’Omicron et travaillait encore sur une version spécifique pour combattre ce variant particulièrement contagieux.

