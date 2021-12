https://fr.sputniknews.com/20211220/une-photo-embarrassante-de-boris-johnson-prise-en-plein-confinement-refait-surface-1053992319.html

Une photo embarrassante de Boris Johnson prise en plein confinement refait surface

Le Premier ministre britannique a été visé par une série d'articles ces dernières semaines évoquant des fêtes de Noël dans des bureaux du gouvernement, y... 20.12.2021, Sputnik France

2021-12-20T09:34+0100

2021-12-20T09:34+0100

2021-12-20T10:11+0100

covid-19

royaume-uni

photo

boris johnson

confinement

Le Guardian a publié dimanche une photo du Premier ministre britannique Boris Johnson avec une dizaine de personnes buvant du vin dans le jardin de sa résidence de Downing Street datant selon le quotidien britannique de mai 2020, en plein confinement.Son cabinet a répondu qu'il y avait eu des réunions à caractère professionnel dans le jardin ce jour-là.Le Premier ministre a été visé par une série d'articles ces dernières semaines évoquant des fêtes de Noël dans des bureaux du gouvernement, y compris le sien, en violation des confinements ordonnés l'an dernier pour lutter contre le coronavirus. Il a ordonné l'ouverture d'une enquête.Ces articles ont provoqué la colère des électeurs, contraints de sacrifier leurs fêtes de Noël l'an dernier et qui pourraient subir de nouvelles restrictions cette année face à la propagation du variant Omicron.Un porte-parole évoque une réunion de travailLa photo montre Boris Johnson avec son épouse Carrie, qui semble tenir dans ses bras leur nouveau-né, et deux autres personnes à une table sur la terrasse du jardin du 10 Downing Street avec du fromage et du vin.A côté, quatre personnes sont assises à une autre table et un peu plus loin se tient un groupe de personnes autour d'une table avec des bouteilles de vin.Interrogé sur cette photo, un porte-parole du cabinet du Premier ministre a déclaré : "des réunions de travail ont souvent lieu dans le jardin de Downing Street pendant les mois d'été. Cette fois-là, il y a eu des réunions des équipes après une conférence de presse au 10"."Downing Street est la résidence du Premier ministre de même que son lieu de travail. L'épouse du Premier ministre vit au numéro 10 et il est donc légitime qu'elle utilise le jardin", a ajouté le porte-parole.

royaume-uni

2021

Actus

fr_FR

