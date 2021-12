https://fr.sputniknews.com/20211220/une-situation-comme-lors-de-la-crise-des-missiles-de-cuba-le-chef-de-rossiya-segodnya-avertit-1054004156.html

Une situation comme "lors de la crise des missiles de Cuba": le chef de Rossiya Segodnya avertit

Dans le contexte de la montée des tensions entre la Russie et l'Occident face à l'élargissement de l'Otan vers l'est, Dmitri Kisselev, le directeur général du... 20.12.2021

La Russie est entièrement prête à employer la force si l'Occident franchit ses "lignes rouges", a déclaré dans une interview à la BBC le directeur général du groupe médiatique Rossiya Segodnya, dont fait partie Sputnik, Dmitri Kisselev.Crise des missiles de CubaIl a également mis en garde les pays occidentaux contre une éventuelle répétition des événements de la crise des missiles, cette fois-ci en lien avec l'Ukraine.Selon lui, ce sera le choix de l'Occident, la Russie ne le veut pas."Cendres radioactives"Dmitri Kisselev a appelé l’Occident à ne pas placer la Russie dans une situation dangereuse."Les pays ont eu la chance ou la malchance de se trouver près de la Russie, mais c'est une réalité historique, ils ne déménageront pas […] Tout comme nous pouvons dire que le Mexique a eu la chance ou la malchance de se situer près des États-Unis […] Mais ce serait quand même bien d'harmoniser les intérêts et de ne pas placer la Russie dans une situation où la durée de vol jusqu’à son territoire serait de quatre minutes", a-t-il noté.Selon lui, la Russie propose à l'Occident de ne pas créer de menaces, sinon tout le monde se transformera "en cendres radioactives".Les propositions russesLe 7 décembre, Vladimir Poutine et Joe Biden ont eu des négociations à huis clos à l’issue desquelles la Maison-Blanche a déclaré que le Président américain avait exprimé son inquiétude face à la situation de l'Ukraine et appelé à un règlement diplomatique. Vladimir Poutine a informé son homologue américain que Kiev ne se conformait pas aux accords de Minsk et torpillait les ententes, ajoutant que c’était l'Otan qui faisait de dangereuses tentatives de s’implanter sur le territoire ukrainien et intensifiait son potentiel militaire à proximité des frontières russes. Il a situé à Joe Biden les "lignes rouges": la progression de l’Alliance à l’est et le déploiement d’armes offensives en Ukraine.Le ministère russe des Affaires étrangères a publié le 17 décembre les projets de traités de la Russie avec les États-Unis et l'Otan sur les garanties de sécurité. Les documents, qui ont d’ores et déjà été remis à Washington et à ses alliés, proposent notamment que l’Alliance fournisse des garanties de sa non-expansion au territoire de l'Ukraine. Sergueï Riabkov, chef adjoint de la diplomatie russe, a déclaré précédemment à Sputnik que si l'Otan et les États-Unis ne réagissaient pas aux exigences de Moscou, cela pourrait faire monter la confrontation d’un cran.Les projets de traités prévoient entre autres des garanties réciproques de sécurité en Europe, le non-déploiement de missiles de moyenne et courte portées dans la zone d’atteinte réciproque, ainsi que le renoncement à l’avancée de l'Otan vers l'est, y compris vers les anciennes Républiques de l'Union soviétique.

