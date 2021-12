https://fr.sputniknews.com/20211221/bollore-negocie-la-vente-de-son-activite-logistique-en-afrique-a-msc-1054005675.html

Bolloré négocie la vente de son activité logistique en Afrique à MSC

Bolloré négocie la vente de son activité logistique en Afrique à MSC

Le groupe Bolloré a annoncé lundi avoir reçu une offre du suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique... 21.12.2021, Sputnik France

Le groupe de Vincent Bolloré a accordé une exclusivité à MSC jusqu'au 31 mars 2022 en vue d'une promesse éventuelle d'achat.La pandémie de coronavirus a provoqué des pénuries de porte-conteneurs et l'encombrement des ports à un moment où les dépenses de consommation sont très élevées, ce qui a fait grimper les tarifs de fret à des niveaux records. Cela a incité les grandes compagnies maritimes à racheter des services terrestres.Dans ce contexte, le groupe Bolloré n'a pas pu faire face aux investissements qu'implique une concurrence accrue en Europe, mais aussi de la part de nouveaux venus en provenance de Chine et du Moyen-Orient, a déclaré une source au fait de la question.Le gouvernement français est susceptible de scruter la transaction car les infrastructures contrôlées par l'entité de Bolloré sont jugées stratégiques.La vente de ses actifs africains va priver le groupe familial, valorisé à 12,9 milliards d'euros sur le marché, d'une grande partie de ses activités historiques et devrait faire désormais de la participation dans Vivendi le centre de gravité du groupe.Le groupe dit être présent depuis plus d'un demi-siècle en Afrique, où sa filiale Bolloré Africa Logistics est présentée comme le leader du transport et de la logistique et emploie près de 21.000 personnes dans 47 pays.Bolloré exploite ainsi des terminaux, via des concessions, dans 42 ports du continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo. Il dispose aussi d'agences maritimes et s'occupe des démarches administratives et douanières de ses clients pour acheminer leurs marchandises.Bolloré opère aussi trois concessions ferroviaires en Afrique de l'Ouest.L'activité globale de transport et logistique est de loin le principal pôle du groupe Bolloré, derrière la communication qui repose essentiellement sur la participation dans Vivendi . Elle a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, sur les 5,1 milliards de l'ensemble du groupe.Bolloré affirme qu'il conservera quoi qu'il arrive une "présence importante" en Afrique, notamment via Canal+, présenté comme le premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone et actionnaire important de MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone.

