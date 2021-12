https://fr.sputniknews.com/20211221/caracas-recoit-7-m-de-doses-de-spoutnik-light-la-plus-grande-livraison-ponctuelle-du-vaccin-russe-1054017831.html

Caracas reçoit 7 M de doses de Spoutnik Light, la plus grande livraison ponctuelle du vaccin russe

Caracas reçoit 7 M de doses de Spoutnik Light, la plus grande livraison ponctuelle du vaccin russe

Une livraison record de sept millions de vaccins unidose russes Spoutnik Light a été expédiée à destination du Venezuela, selon le Fonds russe... 21.12.2021, Sputnik France

Les capacités sanitaires du Venezuela seront bientôt renforcées par un lot de sept millions de Spoutnik Light, une préparation russe anti-Covid à dose unique, annonce ce mardi 21 décembre dans un communiqué le Fonds russe d'investissements directs (RFPI).Selon le RFPI, la demande internationale pour le Spoutnik Light est en train de s’accroître, il est de plus en plus utilisé comme préparation autonome et comme rappel universel en combinaison avec d’autres vaccins, y compris contre le dernier variant du coronavirus Omicron.L’efficacité du Spoutnik Light utilisé comme booster universel a été prouvée par des essais effectués dans d’autres pays, notamment en Argentine qui a autorisé ce vaccin unidose russe début décembre 2021, précise le RFPI. Dans ce pays d’Amérique latine, une combinaison du Spoutnik Light avec d’autres préparations a démontré son efficacité en tant que rappel vaccinal induisant une réponse immunitaire des anticorps et des lymphocytes T plus forte par rapport à un schéma identique à deux injections.Efficacité contre les variantsLe Spoutnik Light a une efficacité de 70% contre le variant Delta pendant les trois premiers mois après son injection autonome, ce taux passant à 83% lorsqu’il est utilisé comme rappel vaccinal, ajoute le RFPI.Plus tôt en décembre, le directeur de l’Institut de recherche Gamaleïa, concepteur des vaccins Spoutnik, Alexandre Guinzbourg, a donné pour sa part un chiffre plus précis concernant l’efficacité de la vaccination avec le Spoutnik V puis du rappel avec le Spoutnik Light.Selon le scientifique, ce schéma de vaccination et de revaccination permettrait d’assurer la protection contre l’Omicron au niveau de 80%, ou même plus.Le vaccin contre le coronavirus Spoutnik V de fabrication russe a été autorisé dans 71 pays avec un total de quatre milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population de la planète.

