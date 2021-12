https://fr.sputniknews.com/20211221/chine-la-ville-de-xian-depiste-ses-13-millions-dhabitants-1054011037.html

Chine: la ville de Xi'an dépiste ses 13 millions d'habitants

Chine: la ville de Xi'an dépiste ses 13 millions d'habitants

La ville chinoise de Xi'an, dans le nord du pays, a commencé mardi à dépister l'ensemble de ses 13 millions d'habitants après la détection d'une quarantaine de... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T14:17+0100

2021-12-21T14:17+0100

2021-12-21T14:36+0100

covid-19

chine

quarantaine

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/1045958773_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_99bbea821afad6938d1d325d3e7fb61a.jpg

Si le nombre de cas en Chine est extrêmement faible comparé à d'autres pays, les autorités ne veulent rien laisser au hasard avant les Jeux olympiques d'hiver et les grands déplacements du Nouvel An chinois.Le pays a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol depuis le printemps 2020 grâce à de longues quarantaines obligatoires à l'arrivée, des confinements ciblés, des dépistages massifs, des applications mobiles de suivi des déplacements et à la limitation drastique des vols internationaux.Le ministère de la Santé a fait état ce mardi de 42 nouveaux malades enregistrés à Xi'an. Cela porte à 91 le nombre de patients recensés dans la ville depuis le 9 décembre, selon les autorités sanitaires locales.Ce week-end, 1,19 milliard de personnes avaient déjà reçu deux doses de vaccins dans le pays, soit environ 85% de la population chinoise.

chine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, quarantaine, variant omicron du covid-19