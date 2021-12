https://fr.sputniknews.com/20211221/entree-en-service-du-plus-grand-site-de-stockage-delectricite-par-batteries-en-france-1054011325.html

Entrée en service du plus grand site de stockage d'électricité par batteries en France

Entrée en service du plus grand site de stockage d'électricité par batteries en France

Le groupe TotalEnergies a annoncé, mardi, la mise en service du plus grand site de stockage d’électricité par batteries en France. 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T14:30+0100

2021-12-21T14:30+0100

2021-12-21T14:43+0100

france

total

électricité

batterie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103987/65/1039876571_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_e36dfac44560d1a20654517c240f1489.jpg

Situé à Dunkerque, ce site, d'une puissance de 61 MW et une capacité de stockage totale de 61 MWh, est composé de 27 conteneurs de 2,5 MWh conçus et assemblés par Saft, la filiale de batteries de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l’industrie, indique un communiqué du groupe français.Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres long terme du gestionnaire du Réseau de transport d’électricité (RTE) en février 2020, où TotalEnergies s’est vu attribuer des capacités de stockage par batteries en France, rappelle la même source, ajoutant que la mise en service complète du site fait suite au démarrage d’une première tranche de 25 MW en janvier 2021.La mise en service de ce site contribuera à assurer une quantité suffisante d’électricité sur le réseau national français notamment en période hivernale et "à garantir la sécurité du réseau en servant de réserve primaire", comme il contribuera à accompagner la production d’énergie renouvelable en intégrant davantage d’électricité verte sur le réseau, souligne le groupe.Le groupe entend aussi poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

total, électricité, batterie