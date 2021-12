https://fr.sputniknews.com/20211221/israel-enregistre-son-premier-deces-du-au-variant-omicron-1054017130.html

Israël enregistre son premier décès dû au variant Omicron

Israël enregistre son premier décès dû au variant Omicron

Les médias israéliens ont fait état d'un premier décès dû au variant Omicron survenu dans le pays. Il s'agirait d'un sexagénaire souffrant d'affections...

L’État hébreu a recensé un premier décès dû au variant Omicron du nouveau coronavirus, rapportent les médias locaux.Selon The Times of Israel et Ynet, le défunt est un sexagénaire souffrant d'affections préexistantes. Il est décédé dans un centre médical de Beer-Sheva lundi 20 décembre. L’homme avait reçu deux doses de vaccin anti-Covid, mais pas de rappel vaccinal, affirment les médias.Précédemment, le ministère israélien de la Santé avait fait état d’au moins 830 cas de contamination par le variant Omicron, dont 480 viennent de voyageurs entrés sur le territoire israélien.Interdiction de voyage avec les USAPlus tôt dans la journée de mardi, Israël a annoncé avoir ajouté les États-Unis et plusieurs autres pays à sa liste rouge d’une cinquantaine de pays vers lesquels il est interdit de voyager, afin de lutter contre la propagation du variant Omicron.Le Premier ministre Naftali Bennett avait constaté le weekend dernier que le pays observait une cinquième vague épidémique, appelant la population à se mettre en télétravail et à faire vacciner les enfants.Pour le moment, plus de 4,1 des 9,3 millions d’Israéliens ont reçu trois doses de vaccin anticoronavirus. Le pays, qui a enregistré plus de 8.000 décès liés au Covid-19, mène actuellement la campagne de vaccination des enfants âgés de cinq à 11 ans.

