La Marine russe réussit un déploiement secret dans le Pacifique, une première

Le ministère de la Défense a annoncé avoir déployé en secret plusieurs navires de guerre russes dans une région éloignée de l’océan Pacifique. 21.12.2021, Sputnik France

Pour la première fois dans leur histoire, les forces navales russes ont procédé au déploiement secret de navires de guerre dans une zone éloignée de l’océan Pacifique, a annoncé ce mardi 21 décembre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.Intervenant dans le cadre d’une réunion ministérielle avec la participation de Vladimir Poutine, il a d’ailleurs fait valoir que l’armée russe avait également réalisé l’expédition arctique Oumka, qui n’a pas selon lui de précédent dans le monde.D’après le ministre, les armes et équipements militaires utilisés lors de l’expédition ont été à la hauteur de leurs caractéristiques techniques dans les conditions des latitudes septentrionales.Potentiel militaire russe en hausseM.Choïgou a en outre fait état du haut niveau de modernisation des forces armées du pays, en soulignant que leur potentiel militaire avait augmenté de 12,8% en 2021. Selon lui, les forces terrestres et la Marine russes sont équipées en armements modernes à près de 72%.Pour sa part, le chef du Kremlin a assuré lors de la réunion que son pays opposerait une réponse "militaire et technique" si l’Occident ne mettait pas fin à sa politique menaçante, sur fond de tensions croissantes autour de l’Ukraine.Dans ce contexte, Vladimir Poutine a de nouveau accusé les États-Unis et l’Otan de renforcer leur présence militaire aux frontières russes en armant l’Ukraine, en effectuant des manœuvres sur son territoire et en déployant leurs forces en mer Noire.

