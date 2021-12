https://fr.sputniknews.com/20211221/la-russie-a-renforce-son-potentiel-militaire-de-128-en-2021-1054009083.html

La Russie a renforcé son potentiel militaire de 12,8% en 2021

Dressant ce 21 décembre le bilan de l’année, le ministre russe de la Défense Sergueï Choigou a fait état du haut niveau de modernisation des forces armées du... 21.12.2021, Sputnik France

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, le chef de la Défense russe a dressé son bilan des forces armées du pays dans le contexte des tensions accrues entre la Russie et l’Otan.Les forces terrestres et la marine sont équipées à 71,8% en armements modernes.Triade nucléaire Le niveau de modernité de la triade nucléaire a été porté à 89,1%, "soit le niveau le plus élevé de toute son existence". Ainsi, un régiment des forces des fusées stratégiques de la Fédération de Russie a été complètement équipé des systèmes hypersoniques Avangard alors que deux autres régiments ont reçu les premiers missiles balistiques intercontinentaux Yars.De son côté, l'aviation stratégique a reçu quatre bombardiers modernisé Tu-95MS. La marine, elle, un sous-marin à propulsion nucléaire du projet Borei-A, armé de missiles balistiques Bulava.Cette année, 690 installations de haute technologie ont été construites pour les forces nucléaires stratégiques.Détails à suivre

