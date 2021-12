https://fr.sputniknews.com/20211221/la-russie-un-adversaire-une-tentation-inexcusable-de-la-part-des-etats-unis-1054015311.html

La Russie, un adversaire? "Une tentation inexcusable de la part des États-Unis"

La Russie, un adversaire? "Une tentation inexcusable de la part des États-Unis"

Vladimir Poutine a averti l’Occident. La Russie répondra de manière "militaire et technique" aux agressions de l’Otan. Selon l’historien Charles Zorgbibe... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T18:29+0100

2021-12-21T18:29+0100

2021-12-21T18:29+0100

international

russie

vladimir poutine

ukraine

otan

joe biden

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1052126105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6940b39db5fe292bf9cb35757cacbd98.jpg

"En cas de maintien de la ligne très clairement agressive" de l’Occident, la Russie ripostera de façon "militaire et technique". Ce 21 décembre à Moscou, Vladimir Poutine a été très clair devant les hauts gradés de l’armée russe et les cadres du ministère de la Défense. Pas question de tolérer un nouvel élargissement de l’Otan à l’Est. Ni l’adhésion de l’Ukraine, ni celle de la Géorgie.L’intégration de Kiev dans l’Alliance Atlantique constitue une ligne rouge pour la Russie. "Ce qu'ils font maintenant sur le territoire de l'Ukraine […] n'est pas à 1.000 kilomètres de notre frontière nationale, c'est à notre porte", a expliqué le Président russe. La diplomatie russe a ainsi présenté à l’Otan et Washington une liste de garanties de sécurité. Les deux objectifs principaux? Exclure toute nouvelle expansion de l’Otan et tout déploiement d’armements dans les pays voisins.L’historien Charles Zorgbibe perçoit une "tentation inexcusable de la part des États-Unis de considérer la Russie comme le nouvel adversaire virtuel". Et ce dès la chute du Mur de Berlin. Les élargissements successifs de l’Otan en Europe de l’Est jusqu’aux frontières russes le démontrent. Selon Washington, il faut à tout prix contenir et encercler la Russie. Toutefois, "l’Otan n’a plus de raison d’être", estime le spécialiste des relations internationales.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

russie, vladimir poutine, ukraine, otan, joe biden, emmanuel macron