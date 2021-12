https://fr.sputniknews.com/20211221/la-video-des-degats-du-terrible-accident-avec-une-tesla-ayant-fait-20-blesses-a-paris-publiee-1054011582.html

La vidéo des dégâts du terrible accident avec une Tesla ayant fait 20 blessés à Paris publiée

Dégâts et désarroi. Le Parisien a publié une vidéo des conséquences de l’accident survenu le 11 décembre dans le XIIIe arrondissement de Paris avec une Tesla... 21.12.2021, Sputnik France

faits divers

paris

accident

tesla

Le Parisien a publié lundi 20 décembre une vidéo des dégâts provoqués par la course folle d’une Tesla dans le XIIIe arrondissement de Paris.L’accident, qui a fait un mort et 20 blessés, s’est produit le 11 décembre alors qu’un chauffeur de taxi hors service circulait à bord de sa Tesla avec sa femme et ses filles.Sur la vidéo on voit d’abord les clients d’un café ébahis par la vitesse à laquelle la voiture passe.Puis, un véhicule endommagé, des gens choqués et blessés, le sol parsemé de débris.Le conducteur de la Tesla a soudainement perdu le contrôle de son véhicule qui a fauché un cycliste, a percuté un conteneur à verre qui a explosé au sol, puis un feu tricolore, pour terminer sa course dans une camionnette en circulation à un carrefour.Il a évoqué une défaillance des freins. Le constructeur, pour sa part, a assuré au gouvernement français n’avoir trouvé aucun problème technique.La vérité doit être établie par l’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris.Les 37 Tesla de la compagnie de taxis restent au garageLe 14 décembre, la compagnie de taxis parisienne G7 a mis à l’arrêt ses 37 Tesla Model 3 à la suite de cet accident, dans l’attente des conclusions de l’enquête.Le lendemain une déclaration a été faite par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal:Des rappels de Tesla cet étéCet été, les régulateurs chinois avaient annoncé que Testa devait rappeler près de 300.000 Model 3 et Model Y fabriquées et importées en Chine pour une mise à jour logicielle en ligne. La mesure tenait à la fonction de conduite assistée qui pouvait être activée accidentellement par les conducteurs et provoquer une accélération soudaine.Début juin, Tesla avait rappelé près de 6.000 véhicules aux États-Unis suite à un problème avec des boulons dans les étriers de freins de certains modèles.

