L'armée française a tué un chef de Daech au Grand Sahara

L'armée française a tué un chef de Daech au Grand Sahara

Les forces de l’opération Barkhane ont neutralisé mardi 20 décembre, au Niger, Soumana Boura, chef de Daech* au Grand Sahara et responsable du meurtre de six... 21.12.2021, Sputnik France

Dans le cadre de l’opération Barkhane, l’armée française en coordination avec les autorités nigériennes a neutralisé mardi par une frappe aérienne un chef de Daech* au Grand Sahara.Il s’agit de Soumana Boura, dirigeant d’"un groupe de plusieurs dizaines de combattants actifs" dans l’Ouest du Niger. Il a été d’abord localisé dans "une zone sanctuaire" du groupe terroriste au nord de la ville de Tillabéri, puis formellement identifié et ensuit tué.Le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Ianni, a déclaré à l’AFP que Soumana Boura était l’un des auteurs de l'assassinat des six ressortissants français dans le parc de Kouré le 9 août 2020. Il "avait filmé l'exécution et en avait assuré la médiatisation".L’agence rappelle que le chef de Daech*, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, qui avait ordonné cette attaque contre les humanitaires, a été tué à la mi-août par les soldats français dans la région "des trois frontières" (Mali, Niger et Burkina Faso).Assassinat à Kouré Six travailleurs humanitaires des ONG Acted et Impact ont été tués dans la matinée du 9 août 2020 alors qu'ils visitaient la réserve de girafes de Kouré, située à 60 km au sud-est de Niamey. Une jeune femme a été égorgée et cinq autres humanitaires, leur guide et leur chauffeur, ont été exécutés par balles. Les trois assaillants ont pris la fuite après avoir incendié le 4X4 des victimes L'attaque a été revendiquée par Daech* un mois plus tard. 11 personnes soupçonnées d'y avoir participé ont par ailleurs été arrêtées au Niger ces derniers mois.*Organisation terroriste interdite en Russie

