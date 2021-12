https://fr.sputniknews.com/20211221/le-japon-accepte-de-payer-plus-cher-pour-accueillir-des-troupes-americaines-1054005926.html

Le Japon accepte de payer plus cher pour accueillir des troupes américaines

Le Japon accepte de payer plus cher pour accueillir des troupes américaines

Après que Washington a confirmé son engagement à défendre le Japon, notamment face à la Chine, Tokyo augmente d’environ 77,9 millions d’euros ses dépenses à... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T08:50+0100

2021-12-21T08:50+0100

2021-12-21T08:50+0100

international

états-unis

japon

base militaire us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102534/41/1025344152_0:198:4063:2483_1920x0_80_0_0_a6fc24cfbb5405866434837447f68119.jpg

Cette augmentation d'environ 5% du soutien dit du pays hôte est intervenue en réponse aux appels de l'administration Biden au gouvernement japonais de prendre en charge une plus grande part des frais, compte tenu du besoin des forces américaines de mobiliser leur matériel le plus avancé pour faire face au renforcementmilitaire rapide de la Chine.Bien que l'accord augmente les paiements d'environ 5%, c'est encore loin des propositions émises en 2019 par l'administration Trump.Le budget de l'exercice en cours pour le soutien des troupes américaines est de 201,7 milliards de yens (environ 1,57 milliard d’euros), en vertu d'un accord intérimaire conclu entre le Japon et les États-Unis en février, après l’entrée en fonction de Joe Biden.Washington confirme son engagement de défendre TokyoL’accord intervient peu après l’engagement des États-Unis à défendre le Japon, notamment sur la question des îles contestées Senkaku-Diaoyu. Une promesse en ce sens a été faite à la mi-novembre par le secrétaire d’État américain lors d’un appel téléphonique à son homologue japonais.Les relations sino-japonaises sont compliquées par le conflit au sujet d'un groupe d'îles de mer de Chine orientale, baptisé Senkaku par Tokyo et Diaoyu par Pékin.L'article 5 du traité stipule que chaque partie reconnaît qu'une attaque armée contre des territoires sous administration japonaise serait dangereuse pour la paix et la sécurité du Japon, et que Tokyo et Washington agiraient en commun pour faire face au danger.

états-unis

japon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

états-unis, japon, base militaire us