Le Japon promet 100 millions de dollars d'aide humanitaire à l'Afghanistan

Le Japon va octroyer 100 millions de dollars à l'Afghanistan, deuxième paquet d'aides humanitaires depuis la prise de contrôle de ce pays par les Talibans*, a... 21.12.2021, Sputnik France

L'aide, composée de produits sanitaires, alimentaires, d'équipements médicaux et d'eau, sera acheminée via 16 organisations internationales, dont le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'Organisation des Nations unies (Onu), a précisé le ministère.En octobre, le gouvernement japonais avait débloqué une aide humanitaire d'urgence de 58 millions de dollars à l'Afghanistan.Le pays acheminera aussi de l'aide humanitaire à l'Iran, au Pakistan, au Tadjikistan et à l'Ouzbékistan, a ajouté le ministère.Plus de la moitié des 38 millions d'Afghans font face à des pénuries alimentaires "sévères" selon l'Onu, l'hiver forçant des millions d'entre eux à choisir entre la migration et la famine.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

