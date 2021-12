https://fr.sputniknews.com/20211221/le-pass-sanitaire-en-entreprise-dans-le-projet-de-loi-pas-de-consensus-dit-gabriel-attal-1054016403.html

Le pass sanitaire en entreprise dans le projet de loi? Pas de consensus, dit Gabriel Attal

Le pass sanitaire en entreprise dans le projet de loi? Pas de consensus, dit Gabriel Attal

Il n'y a pas de consensus sur la nécessité d'instaurer en France un pass sanitaire en entreprise, a déclaré le porte-parole du gouvernement, soulignant... 21.12.2021, Sputnik France

En France, où l'épidémie "repart à la hausse" à cause de la propagation du variant Omicron, qui serait responsable de 20% des nouvelles contaminations, il n'y a pas de consensus sur la nécessité d'instaurer un pass sanitaire en entreprise, a indiqué Gabriel Attal.Plus tôt dans la journée, M.Attal avait fait savoir que le gouvernement avait décidé d'accélérer la mise en place du pass vaccinal face à la résurgence de l'épidémie provoquée par le variant Omicron.Un projet de loi sera présenté dès lundi en conseil des ministres extraordinaire en vue d'une adoption définitive du texte par le parlement d'ici mi-janvier.Il y a "consensus" sur la "possible nécessité de prendre d'autres mesures" si la situation sanitaire venait à se dégrader dans le pays", a mis en avant le porte-parole du gouvernement en début de soirée.De la Suède au Portugal, plusieurs pays d'Europe ont décidé mardi d'imposer de nouvelles restrictions aux déplacements et rassemblements pour les fêtes de fin d'année face à la propagation foudroyante du variant Omicron.

