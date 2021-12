https://fr.sputniknews.com/20211221/le-premier-sms-de-lhistoire-vendu-107000-euros-aux-encheres-1054014919.html

Le premier SMS de l'histoire vendu 107.000 euros aux enchères

Un SMS présenté comme le premier de l'histoire, un "Merry Christmas" ("Joyeux Noël") envoyé le 3 décembre 1992 par un ingénieur de Vodafone, a été adjugé au... 21.12.2021, Sputnik France

Mise en vente par l'opérateur télécoms britannique, cette réplique du protocole de communication d'origine, prouvant l'envoi et la réception du message, a été vendue sous forme de "jeton non fongible" (NFT, non-fungible token), un certificat numérique garantissant son authenticité et son unicité en s'appuyant sur le système réputé inviolable de la blockchain.La vente d'objets virtuels n'étant pas autorisée en France, la maison d'enchères Aguttes, qui organisait la transaction, a également associé à la vente un cadre numérique avec une animation 3D montrant le moment où le téléphone mobile reçoit le SMS.L'auteur du message est l'ingénieur de Vodafone Neil Papworth, qui a envoyé son SMS par son ordinateur sur le téléphone cellulaire Orbitel de Richard Jarvis, un directeur de l'opérateur à l'époque.Vodafone s'est engagé à reverser l'argent de la transaction à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

