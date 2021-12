https://fr.sputniknews.com/20211221/loms-precise-la-date-de-linspection-pour-une-possible-homologation-du-vaccin-russe-1054003585.html

L’OMS précise la date de l’inspection pour une possible homologation du vaccin russe

L’OMS précise la date de l’inspection pour une possible homologation du vaccin russe

Tandis que le vaccin russe Spoutnik V est largement utilisé en Russie, mais aussi dans plusieurs dizaines de pays où il a été approuvé par les autorités... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T06:00+0100

2021-12-21T06:00+0100

2021-12-21T06:00+0100

covid-19

russie

épidémie

vaccin

pandémie

agence européenne des médicaments (ema)

covid-19

coronavirus sars-cov-2

spoutnik v

oms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1045495408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7e66897b197ed0ff34e83f278a035f0.jpg

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) sera prête à effectuer une inspection du site de production du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V en février 2022, a indiqué ce lundi 20 décembre Rogerio Pinto de Sa Gaspar, directeur de l'OMS chargé de la régulation, lors d'une réunion d'information. Pourtant, il a nommé une condition à cette inspection. Pour l’OMS, il faut que les documents nécessaires soient soumis d'ici à la fin décembre, a-t-il ajouté.Il a expliqué que le Fonds russe d'investissements directs (RFPI) avait promis d'envoyer des données sur la qualité et la production du vaccin d'ici fin décembre. Un deuxième paquet de données devrait être envoyé à l'OMS d'ici la fin du mois de janvier 2022.En septembre, des responsables de l’OMS avaient prévenu qu'une usine russe fabriquant le Spoutnik V "n'adhérait pas aux bons processus de fabrication", ce qui avait entraîné la suspension du processus d'enregistrement pendant plusieurs mois. La procédure a repris en novembre, d’après l'agence sanitaire de l'Onu. Pour l'heure, ni les États-Unis ni l'Agence européenne des médicaments n'ont homologué le Spoutnik V.Macron ironise sur le vaccin russeLe 6 décembre, le Président français a vanté la campagne de vaccination en Europe en ironisant sur le vaccin russe."Soyez nationalistes, vous Hongrois, soyez nationalistes polonais ou français, vous ne seriez pas vaccinés, ou imparfaitement. Peut-être que vous auriez eu vos amis russes pour vous donner le Spoutnik V qui n'est toujours pas homologué par l’OMS? Bon courage!", a-t-il lancé.Il a fini par la phrase: "Vous n’êtes vaccinés avec les meilleurs vaccins au monde que parce que vous êtes Européens".Spoutnik V dans d’autres paysToutefois, le vaccin russe a été homologué dans au moins 71 pays, dont l’Angola, l’Algérie, le Congo, le Kenya, l’Égypte, le Nigeria, le Gabon, le Mali, le Cameron, le Ghana, la Namibie et Djibouti. Pourtant, en octobre, l’Afrique du Sud a suspendu son processus d’autorisation, en exprimant ses inquiétudes sur la sécurité de sa technologie à vecteurs viraux.En novembre dernier, Vladimir Poutine a appelé l'OMS à accélérer les procédures d’évaluation des nouveaux vaccins et médicaments, déplorant que de nombreux pays en ayant besoin ne puissent y avoir accès.Quant au Spoutnik Light, qui constitue la première dose du Spoutnik V, son utilisation d’urgence est autorisée dans une vingtaine de pays. Pour l’Afrique, il est utilisé en Angola, en Égypte et au Congo.Actuellement, l'OMS a homologué les vaccins anti-Covid de l'indien Bharat Biotech, de Pfizer-BioNTech, de Moderna, d'AstraZeneca, de Johnson&Johnson et de Sinopharm.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, épidémie, vaccin, pandémie, agence européenne des médicaments (ema), covid-19, coronavirus sars-cov-2, spoutnik v , oms, fonds russe d'investissements directs (rdif), rogerio pinto de sa gaspar