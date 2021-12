https://fr.sputniknews.com/20211221/londres-en-pleine-restauration-big-ben-sonnera-pour-le-nouvel-an-1054012308.html

Londres: en pleine restauration, Big Ben sonnera pour le Nouvel An

Londres: en pleine restauration, Big Ben sonnera pour le Nouvel An

Big Ben, en restauration depuis 2017, sortira de son silence à l'occasion du Nouvel An pour sonner les traditionnels 12 coups de minuit qui vont marquer... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T15:41+0100

2021-12-21T15:41+0100

2021-12-21T15:47+0100

faits divers

londres

royaume-uni

big ben

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103705/92/1037059246_0:12:2428:1378_1920x0_80_0_0_bc8723e7a6398fd99ec31c1c438efac8.jpg

L'énorme cloche de la tour Elizabeth du parlement britannique sonnera pour la dernière fois à l'aide d'un mécanisme temporaire, a ajouté la même source, notant qu'à partir du printemps, le mécanisme originel, qui date de l'époque victorienne, sera remis en fonction et la célèbre cloche de 13,7 tonnes recommencera à résonner au fil de la journée.La tour Elizabeth, achevée en 1859, est en pleine restauration et les Britanniques n'entendent résonner Big Ben qu'à de rares occasions.Le feu d'artifice qui rassemble chaque année au Nouvel An environ 100.000 personnes dans le centre de Londres, au bord de la Tamise, a par contre été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

londres

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

londres, royaume-uni, big ben