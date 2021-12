https://fr.sputniknews.com/20211221/moscou-promet-une-reponse-toute-differente-si-linfrastructure-de-lotan-est-deployee-en-ukraine-1054008648.html

Moscou promet une réponse "toute différente" si l’infrastructure de l’Otan est déployée en Ukraine

Moscou promet une réponse "toute différente" si l’infrastructure de l’Otan est déployée en Ukraine

Même si l’Otan n’abandonne pas ses projets d’élargissement, la Russie ne l’admettra à aucune condition en Ukraine et en Géorgie, selon le chef de la délégation... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T12:21+0100

2021-12-21T12:21+0100

2021-12-21T12:21+0100

russie

russie

états-unis

otan

élargissement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0f/1045229064_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_7ee0663da4c6d25bb31833b8719f09c2.jpg

Le chef de la délégation russe aux négociations de Vienne sur la sécurité militaire et le contrôle des armements, Konstantin Gavrilov, s’est exprimé sur l’hypothèse du déploiement d’une infrastructure de l’Otan en Ukraine et en Géorgie. Le sujet est vivement débattu ces derniers jours suite à une déclaration du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg sur cet élargissement et à la publication par Moscou de deux textes adressés aux États-Unis et à l’Alliance concernant les garanties de sécurité.Selon M.Gavrilov, Moscou n’admettra pas le déploiement d’une infrastructure de l'Otan en Ukraine et en Géorgie."Il est probable que la compréhension des États-Unis sur les garanties de sécurité sera obtenue, des contacts ont commencé", a-t-il signalé.Les chances d’avancer existentLe département d’État avait précédemment indiqué que les propositions russes en matière de sécurité transmises à Washington n’avaient pas dissipé ses préoccupations."Je pense que c’était sa première réaction… La première réaction à une décision inattendue d'avancer ces projets de traité et d'accord. Je pense que l’Otan et Washington comprennent parfaitement de quoi il s’agit et s’en rendent compte", a ajouté le diplomate.Ce sur quoi insiste MoscouLe 17 décembre, le ministère russe des Affaires étrangères a publié sur son site les projets d’un traité avec les États-Unis et d’un accord avec l’Otan concernant les garanties de sécurité. Les textes ont été remis à Washington et à ses alliés.Les principaux points mentionnent qu’un nouvel élargissement de l’Otan avec l’adhésion de l’Ukraine est à exclure et que l’Alliance doit renoncer à toute activité militaire en Ukraine, en Europe de l’Est, en Transcaucasie et en Asie centrale.Un jour plus tôt, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg avait déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec le Président ukrainien que l’Otan poursuivrait son élargissement malgré les protestations de la Russie.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, états-unis, otan, élargissement