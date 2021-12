https://fr.sputniknews.com/20211221/poutine-et-macron-sentretiennent-par-telephone-1054013301.html

Poutine et Macron s'entretiennent au téléphone sur la sécurité en Europe

Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants ont évoqué les situations en Ukraine et au Mali... 21.12.2021, Sputnik France

Les dirigeants russe et français se sont entretenus au téléphone sur plusieurs questions relatives notamment à la sécurité européenne, a fait savoir le Kremlin dans un communiqué.Selon la présidence russe, MM. Poutine et Macron ont évoqué les projets de traités sur les garanties de sécurité en Europe proposés récemment par Moscou aux pays membres de l'Alliance atlantique.Les Présidents ont en outre abordé le règlement de la crise dans le sud-est de l'Ukraine, entravé selon M.Poutine par la réticence de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk. D'après lui, la tenue d'un nouveau sommet en format Normandie sera possible si les autorités ukrainiennes adoptent des mesures concrètes en la matière.Mali et RT France au menuÀ l'initiative du dirigeant français, les parties ont discuté de la situation au Mali, indique le Kremlin sans plus de détail.Les deux Présidents se sont également déclarés satisfaits par la stabilisation de la situation dans le Haut-Karabakh et les efforts déployés en vue de relancer la vie normale dans la région, constate le Kremlin.Vladimir Poutine a d'ailleurs pointé les restrictions auxquelles était soumise la chaîne de télévision RT France dans l'Hexagone. Il a espéré que la chaîne russe pourrait travailler dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les médias français implantés en Russie.

