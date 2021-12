https://fr.sputniknews.com/20211221/royaume-uni-un-milliard-de--daides-pour-les-entreprises-frappees-par-omicron-1054014186.html

Royaume-Uni: un milliard de livres sterling d'aides pour les entreprises frappées par Omicron

Royaume-Uni: un milliard de livres sterling d'aides pour les entreprises frappées par Omicron

Le gouvernement britannique a annoncé, mardi, un plan de sauvetage d'un milliard de livres sterling en faveur des entreprises frappées de plein fouet par la... 21.12.2021, Sputnik France

2021-12-21T16:41+0100

2021-12-21T16:41+0100

2021-12-21T16:58+0100

covid-19

royaume-uni

aide financière

livres

entreprise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1044975927_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_972f1216c995e7a6cf6be51f79d63fd7.jpg

Le gouvernement intervient, car "la propagation du variant Omicron signifie que les entreprises des secteurs de l'hôtellerie et des loisirs sont confrontées à une grande incertitude, à un moment crucial", a indiqué le ministre des Finances Rishi Sunak.Le plan se compose de subventions pour les entreprises du secteur de l'hôtellerie et des loisirs en Angleterre, d'une valeur maximale de 6.000 livres (7.050 euros) par établissement.Le Trésor a mis de côté 683 millions de livres (802 millions d'euros) pour ces paiements, qui seront administrés par les autorités locales et seront disponibles dans les semaines à venir.D'autres subventions seront mises en place pour les entreprises en Angleterre, d'un montant de 102 millions de livres (120 millions d'euros), destinées à aider les entreprises les plus démunies, et qui seront également gérées par les autorités locales.Le gouvernement interviendra également pour payer la part des cotisations sociales des entreprises de moins de 250 salariés, en plus d'un montant supplémentaire de 30 millions de livres (35 millions d'euros) pour les organisations artistiques au Royaume-Uni, versé par le biais du fonds de relance de la culture.En outre, le gouvernement écossais recevra 150 millions de livres (176 millions d'euros), le gouvernement gallois 50 millions de livres (59 millions d'euros) et l'exécutif d'Irlande du Nord 25 millions de livres (29 millions d'euros) pour compenser les dépenses réservées à l'Angleterre.Ce financement intervient en réponse aux inquiétudes suscitées par la mise en place du "plan B" du gouvernement pour lutter contre le nouveau variant, alors que de nombreuses entreprises ont perdu jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires en décembre.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, aide financière, livres, entreprise