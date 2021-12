https://fr.sputniknews.com/20211221/teste-positif-et-accuse-davoir-fait-circuler-le-virus-nicolas-dupont-aignan-se-defend-1054006112.html

Testé positif et accusé d’avoir fait circuler le virus, Nicolas Dupont-Aignan se défend

Selon Libération, Nicolas Dupont-Aignan "se savait cas contact" de son épouse depuis plusieurs jours avant son diagnostic positif "et a pourtant continué de... 21.12.2021, Sputnik France

Nicolas Dupont-Aignan, leader de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle et opposant au pass sanitaire, a indiqué lundi à l'AFP avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 et a affirmé s'être mis à l'isolement immédiatement.M. Dupont-Aignan a expliqué avoir procédé, en vue de prendre un train, à un test qui s'est révélé négatif le jeudi 9 décembre, mais avoir souffert de symptômes le vendredi 10 décembre. Il a alors été diagnostiqué positif au Covid-19.Il a en revanche récusé les accusations de dissimulation de son état de santé auprès des personnes qu'il avait côtoyées dans les jours précédant sa contamination.Selon Libération, le député "se savait cas contact" de son épouse depuis plusieurs jours avant son diagnostic positif "et a pourtant continué de participer à des réunions" à l'Assemblée nationale. Le député dénonce des "calomnies"M. Dupont-Aignan a contesté cette version auprès de l'AFP, en affirmant s'être su cas contact de sa femme le jeudi 9 décembre au soir, puis s'être isolé, en dénonçant des "calomnies" à son endroit.Selon le candidat malheureux à la présidentielle de 2017, toutes les personnes croisées dans les "48 heures" précédant son test positif ont été prévenues, notamment celles rencontrées lors d'un déplacement en Lorraine les mercredi 8 et jeudi 9 décembre.Contempteur du pass sanitaire, contre lequel il est allé manifester à de nombreuses reprises, critique contre la campagne vaccinale et sceptique quant à l'efficacité et la sécurité des sérums, M. Dupont Aignan avait affirmé à une passante, lors d'un déplacement en novembre dernier, qu'il n'était "pas vacciné".

