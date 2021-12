https://fr.sputniknews.com/20211222/a-toulon-des-electeurs-auraient-vote-malgre-eux--1054031719.html

À Toulon, des électeurs auraient voté... malgré eux!

"A voté!" ou pas? Mediapart affirme que, lors des dernières régionales et départementales, des Toulonnais censés avoir voté, d'après les registres, s'étaient... 22.12.2021, Sputnik France

Les soupçons se portent en particulier sur un bureau de vote où les candidats Renaud Muselier (ex-LR) et Michel Bonnus (LR) ont obtenu plus de 85% des suffrages au second tour. Une "performance" qui résulterait d'un "dopage"?Si l'affaire est confirmée, nous aurions enfin trouvé les dignes héritiers de Jean Tiberi (UMP), spécialiste des électeurs fantômes...Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

Bruno Marty https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104076/90/1040769021_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_706ae16a84e3f53ae447b2fda4b0e6fb.jpg

