Arrestation de 68 pêcheurs indiens par les autorités sri-lankaises

Arrestation de 68 pêcheurs indiens par les autorités sri-lankaises

Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué, mardi, que 68 pêcheurs indiens ont été arrêtés et 10 bateaux de pêche saisis au large de l'État indien... 22.12.2021, Sputnik France

Les responsables du consulat général d'Inde dans la ville sri-lankaise de Jaffna ont rencontré les pêcheurs détenus et fournissent tout le soutien nécessaire, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi.Par ailleurs, la Marine sri-lankaise a indiqué dans un communiqué "qu'une opération spéciale a été menée au large de l'île sri-lankaise de Delft dans le cadre des efforts de lutte contre la pêche illégale menée par des pêcheurs étrangers", notant que 43 pêcheurs ont été arrêtés et qu’ils ont été remis aux autorités compétentes après avoir subi des tests de dépistage pour le Covid-19.Les autorités sri-lankaises avaient indiqué avoir renforcé leurs opérations de lutte contre le braconnage en mer compte tenu de "l’impact de cet acte illégal sur les moyens de subsistance de la communauté de pêcheurs locale et pour protéger les ressources halieutiques du pays suite de la multiplication de chalutiers étrangers dans les eaux sri-lankaises".

