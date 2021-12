https://fr.sputniknews.com/20211222/biden-rassurant-pour-les-vaccines-annonce-des-mesures-contre-omicron-1054019856.html

Biden, rassurant pour les vaccinés, annonce des mesures contre Omicron

Joe Biden a annoncé mardi l'ouverture aux Etats-Unis de centres fédéraux supplémentaires de vaccination et de dépistage du COVID-19 afin de lutter contre la... 22.12.2021, Sputnik France

Le président américain a fait savoir aussi que quelque 500 millions d'autotests seraient disponibles pour les Américains à compter de janvier. Un représentant de l'administration avait indiqué plus tôt que ces tests seraient distribués gratuitement à ceux qui en feraient la demande en ligne.Parmi les mesures annoncées mardi, le déploiement de 1.000 membres du personnel médical de l'armée américaine pour renforcer les effectifs d'hôpitaux submergés dans certaines zones par l'arrivée massive de patients atteints du COVID-19.Des centres temporaires de vaccination supplémentaires chapeautés par l'Agence fédérale de gestion des catastrophes vont être ouverts dès cette semaine, notamment à New York, l'un des principaux foyers de la résurgence épidémique dans le pays.Joe Biden a été critiqué pour avoir centré sa lutte contre l'épidémie sur les vaccins au détriment des tests et du port du masque, tout en ayant sous-estimé l'impact d'un mouvement "anti-vax" aux motivations politiques.Au cours de son discours, le locataire démocrate de la Maison blanche a estimé que se faire vacciner relevait d'un devoir patriotique pour les Américains, critiquant chaînes de télévision et réseaux sociaux pour "colporter des mensonges et permettre de la désinformation qui peuvent tuer leurs propres clients".Les nouvelles mesures fédérales ne seront pas complètement mises en oeuvre avant Noël, laissant de nombreux Américains peiner pour trouver des autotests et s'interroger sur la sécurité de leurs projets de rassemblement et de voyage pour les fêtes de fin d'année.

