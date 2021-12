https://fr.sputniknews.com/20211222/ces-departements-francais-ou-lomicron-pourrait-devenir-bientot-majoritaire-1054017575.html

Ces départements français où l’Omicron pourrait devenir bientôt majoritaire

Ces départements français où l’Omicron pourrait devenir bientôt majoritaire

L’Omicron pourrait d’ici quelques jours devenir le variant majoritaire dans plusieurs départements français, selon le fondateur de CovidTracker. Le séquençage... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T06:00+0100

2021-12-22T06:00+0100

2021-12-22T06:00+0100

covid-19

france

europe

danemark

épidémie

covid-19

variant omicron du covid-19

paris

départements d'outre-mer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1044711230_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_101b7e456d707841134305f52b6df662.jpg

Désormais dominant au Danemark, la variant Omicron poursuit sa propagation dans l’Hexagone.Se basant sur des données de Santé publique France, le fondateur de CovidTracker, Guillaume Rozier, a mis en avant sur Twitter plusieurs départements du pays dans lesquels cette nouvelle souche du coronavirus risque de devenir dans les prochains jours la principale source de contaminations.En France métropolitaine, c’est la ville de Paris qui s’avère pour le moment la plus touchée par le variant.Selon Guillaume Rozier, avec un taux de suspicion d’Omicron s’élevant à 33,34%, la capitale française se trouve devant la Sarthe (29,14%) et la Seine-et-Marne (26,61%).Parmi les autres départements de la métropole où plus d'un cas sur cinq serait lié au variant Omicron, l’expert indique les Yvelines, le Val-de-Marne, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, l'Essonne et les Hautes-Alpes.Deux départements d'outre-mer enregistrent une circulation de l’Omicron encore plus importante, cette souche représentant 45,61% des nouveaux cas à Mayotte et jusqu’à 40% en Guadeloupe.Depuis le week-end dernier, la circulation de l’Omicron a doublé pour atteindre 20% des nouveaux cas détectés dans le pays, ce variant se répandant de manière très rapide à Paris et, plus globalement, dans les grandes agglomérations françaises, a annoncé ce 21 décembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.Moins d’Omicron ou moins d’Omicron détecté?Les chiffres relatifs à la propagation de l’Omicron en France sont moins alarmants que dans d’autres pays européens, qui officiellement qualifient le nouveau variant de majoritaire.La réalité est cependant remise en question par certains professionnels qui critiquent un rythme trop lent de mise en place du séquençage dans l’Hexagone.À la différence des tests PCR de criblage, qui reste le principal outil de dépistage du Covid-19 et permet d’identifier les variants du coronavirus connus, cette méthode prévoit l’analyse de l’intégralité du génome du virus pour repérer ses nouvelles mutations.C’est-à-dire que la présence de l’Omicron en France qui se base sur des statistiques actuelles risque d’être sous-estimée.Omicron dominant au DanemarkCe mardi 21 décembre, les autorités sanitaires danoises font état d’un record absolu de nouveaux cas de Covid-19 et ont annoncé que l’Omicron était le variant dominant dans le pays.Avec sa population de 5,8 millions d’habitants, le Danemark enregistre le 21 décembre 13.558 nouvelles contaminations au Covid-19, plus de 500 de ces cas étant des réinfections.Dans ce pays scandinave, tous les tests positifs au coronavirus sont soumis au séquençage sous quatre jours.

france

europe

danemark

paris

départements d'outre-mer

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

france, europe, danemark, épidémie, covid-19, variant omicron du covid-19, paris, départements d'outre-mer