https://fr.sputniknews.com/20211222/craignant-de-ne-pas-avoir-les-500-parrainages-zemmour-en-appelle-aux-elus-1054025584.html

Craignant de ne pas avoir les 500 parrainages, Zemmour en appelle aux élus

Craignant de ne pas avoir les 500 parrainages, Zemmour en appelle aux élus

Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour a dit mardi craindre de ne pas obtenir les 500 parrainages d'élus requis pour pouvoir se présenter au scrutin. 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T13:33+0100

2021-12-22T13:33+0100

2021-12-22T13:48+0100

présidentielle 2022

maire

parrainage

appel

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053804469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_95b0670aa1890ec153d338e53e64cc06.jpg

"Il est possible que je n'obtienne pas les parrainages tant le système est fait pour protéger les grands partis", a-t-il dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux avant d'appeler les maires de France à "donner la parole à des millions de Français" et à ne pas se "laisser voler cette élection"."200 à 250 promesses de parrainage"Quelques heures après sa déclaration de candidature sur Youtube, mardi 30 novembre, l'ancien éditorialiste affirmait sur TF1 pouvoir s'appuyer sur "200 à 250 promesses de parrainage"."Ce n'est pas une tâche facile quand on n'a pas de parti établi", a rappelé dans cette vidéo le récent fondateur du parti "Reconquête" qui revendique aujourd'hui près de 60.000 adhérents.Crédité de 14,5% des voix, à égalité avec Marine Le Pen (RN) en troisième position, selon un dernier sondage Ipsos-Spora Steria, Éric Zemmour est attendu mardi dans le Dauphiné pour un déplacement fermé à la presse.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

maire, parrainage, appel, eric zemmour