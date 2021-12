https://fr.sputniknews.com/20211222/deux-fois-plus-de-francais-ont-privilegie-cette-destination-de-vacances-en-2021-1054015082.html

"Deux fois plus de Français" ont privilégié cette destination de vacances en 2021

"Deux fois plus de Français" ont privilégié cette destination de vacances en 2021

En 2019, deux fois moins de Français ont passé leurs vacances à Dubaï comparativement à 2021, indique à Franceinfo le président des Entreprises du voyage.

Bien que le tourisme ne reparte pas, Dubaï a attiré plus de citoyens de l’Hexagone, notamment grâce à l’exposition universelle.L’industrie touristique, dans laquelle le gouvernement a décidé d’investir environ deux milliards d'euros, suit pourtant une courbe en zigzags.Pour les prochains mois, il y aura "moins de départs que d'habitude", pointe-t-il. "On est en retard de 50% par rapport à 2019 pour les réservations de janvier et de 80% pour celles de mars", détaille Jean-Pierre Mas.La clientèle britannique ne peut dorénavant se rendre en France, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, que pour un motif impérieux:"Actuellement, ils représentent pas loin de 10% des clients alors que d'habitude ils peuvent représenter jusqu'à 40 % des réservations", constate le président des Entreprises du voyage.Le domaine touristique en France pesait avant la crise sanitaire pour 8% du PIB avec environ deux millions d'emplois directs et indirects, avait rappelé le Premier ministre Jean Castex. Le plan Destination France devrait "accompagner la montée en qualité du secteur".Lieux préférés des FrançaisCette année presque écoulée, les Français ont le plus souvent choisi de se reposer dans des régions françaises, en Espagne (Canaries) et en République dominicaine.Selon un sondage Ipsos pour l'Alliance France Tourisme, 80% ont préféré passer leurs vacances à l’intérieur du pays en 2021, dont 29% dans une autre région balnéaire en France.La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine sont les régions ayant le mieux résisté à la crise sanitaire et ayant ainsi enregistré une baisse de touristes de 7,7% et 7,8% respectivement, comparativement à cet indicateur au niveau national (17,4%), d’après les statistiques de l’Insee.Pour rassurer les voyageurs, Jean-Pierre Mas souligne sur Franceinfo qu’un "remboursement automatique et immédiat" est prévu en cas d’inaccessibilité du pays de destination.

