https://fr.sputniknews.com/20211222/elon-musk-dit-avoir-vendu-suffisamment-dactions-reproche-a-la-californie-sa-surimposition-1054026223.html

Elon Musk dit avoir vendu "suffisamment d'actions", reproche à la Californie sa "surimposition"

Elon Musk dit avoir vendu "suffisamment d'actions", reproche à la Californie sa "surimposition"

Elon Musk, le directeur général de Tesla, a déclaré lors d'une interview publiée mardi avoir vendu "suffisamment d'actions" pour atteindre son objectif de... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T14:06+0100

2021-12-22T14:06+0100

2021-12-22T14:11+0100

international

economie

elon musk

tesla inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1045446378_0:68:2959:1732_1920x0_80_0_0_cebe1ba5d81335f2449e787e208e0976.jpg

L'homme d'affaires, qui a délocalisé ce mois-ci au Texas le siège de Tesla initialement situé en Californie après avoir lui-même déménagé l'an dernier, a aussi critiqué la Californie pour sa "surimposition".L'action Tesla, qui évoluait début novembre sur un plus haut historique, a depuis perdu environ un quart de sa valeur après qu'Elon Musk a proposé au vote sur Twitter la cession de 10% de sa participation.Mardi, Elon Musk a vendu 583.611 actions supplémentaires portant le nombre total d'actions qu'il a cédées à 13,5 millions, soit environ 80% de ce qu'il avait prévu de vendre.Elon Musk, classé comme l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes, a déclaré dimanche sur Twitter qu'il paierait plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

economie, elon musk, tesla inc.