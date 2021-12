https://fr.sputniknews.com/20211222/elon-musk-qualifie-la-culture-woke-de-virus-de-lesprit-1054028584.html

Elon Musk qualifie la culture woke de "virus de l’esprit"

Elon Musk qualifie la culture woke de "virus de l’esprit"

Nommé personnalité de l’année par le magazine Time, Elon Musk s’est de nouveau montré critique vis-à-vis de la culture woke en la qualifiant de "virus de... 22.12.2021, Sputnik France

Si par le passé le fondateur de Tesla et SpaceX ironisait sur un jeu "Woketopia" sans développer pourquoi il n’appréciait pas le mouvement woke, cette fois-ci il a été plus explicite. Dans une interview accordée au site satirique conservateur Babylon Bee et publiée le 22 décembre sur YouTube, Elon Musk a abordé le sujet de l’humour et déploré l’existence dans les émissions satiriques "de zones interdites à survoler".D’après lui, certaines émissions donnent au lieu de faire rire "des leçons de moral" et évitent de se moquer sur les sujets qui concernent la gauche. Le woke veut "mettre la comédie hors la loi" et se base sur "la division, l’exclusion et la haine".Musk défend un humoriste après ses propos sur les LGBTQÀ titre d’exemple, Elon Musk a cité l’humoriste et acteur américain Dave Chappelle qui a fait l'objet de vives critiques en octobre dernier après qu’il a plaisanté sur les membres de la communauté LGBTQ dans ses émissions diffusées sur Netflix. Il a défendu J.K. Rowling accusée d’avoir des idées transphobes. Cette dernière avait ri d’un auteur qui n’employait plus le mot "femmes" en lui préférant "personnes qui ont leurs règles".Elon Musk a protesté contre les tentatives d'annuler les shows de l’humoriste et a déclaré que le woke était un "virus de l'esprit" et "sans doute l'une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne".En mars 2021, l’homme d’affaires a évoqué un jeu "Woketopia" dans lequel les participants pourraient se battre pour "la haute morale". Ensuite, en mai, il a proposé sur Twitter d’"annuler la culture de l'annulation".

