https://fr.sputniknews.com/20211222/emmanuel-macron-ecarte-tout-report-de-la-presidentielle-2022-confirme-attal-1054031499.html

Emmanuel Macron écarte tout report de la présidentielle 2022, confirme Gabriel Attal

Emmanuel Macron écarte tout report de la présidentielle 2022, confirme Gabriel Attal

Le Président Macron a écarté, mercredi, tout report de la présidentielle prévue en avril prochain, en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de... 22.12.2021, Sputnik France

2021-12-22T19:43+0100

2021-12-22T19:43+0100

2021-12-22T19:44+0100

présidentielle 2022

emmanuel macron

élection présidentielle

épidémie

présidentielle française 2022

report

gabriel attal

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1053165233_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_04ddd48d9e79a5dbccb83f2e4da28dc9.jpg

"Les échéances démocratiques", avec une présidentielle en avril et des législatives en juin, "seront maintenues" en France malgré la 5e vague de l'épidémie, a assuré Emmanuel Macron, cité par le porte-parole du gouvernement.Le chef de l'État français a tenu à évoquer cette question lors du Conseil des ministres de ce mercredi matin, après avoir constaté les "débats qui ont lieu dans la presse" au sujet d'un éventuel report de la présidentielle de 2022 face à la reprise épidémique actuelle."Maintenant, il peut y avoir, évidemment, un travail sur l'organisation de l'élection", a toutefois ajouté le porte-parole du gouvernement.Interrogé mardi sur France 2 à ce sujet, Gabriel Attal avait déjà tenu à écarter fermement l'hypothèse d’un report de la présidentielle de 2022, affirmant qu'elle n'était "ni sur la table, ni en dessous de la table, ni dans le placard à côté de la table".L'élection présidentielle française de 2022, douzième élection présidentielle de la Ve République et 11e au suffrage universel direct, doit se tenir en deux tours les dimanches 10 et 24 avril 2022.Quant aux élections législatives, elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 afin d'élire les 577 députés de la XVIe législature de la Cinquième République. Ces élections feront suite à l'élection présidentielle d'avril prochain.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

emmanuel macron, élection présidentielle, épidémie, présidentielle française 2022, report, gabriel attal, covid-19, coronavirus sars-cov-2