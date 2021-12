https://fr.sputniknews.com/20211222/gb-la-periode-disolement-apres-un-test-positif-passe-de-10-a-7-jours-1054029551.html

Grande-Bretagne: la période d'isolement après un test positif passe de 10 à 7 jours

Les personnes testées positives au coronavirus en Grande-Bretagne doivent désormais être isolées pendant sept jours au lieu de 10, en vertu de nouvelles règles... 22.12.2021, Sputnik France

Alors que la règle d'isolement de 10 jours imposée par le gouvernement a eu un effet paralysant sur le système de santé britannique (NHS), étant donné qu'un grand nombre d'employés sont en arrêt de travail à cause du virus, M.Javid a indiqué qu'à partir de mercredi les personnes infectées devront effectuer des tests rapides les sixième et septième jours de leur isolement, et la période prendra fin si les deux tests sont négatifs.Les personnes non vaccinées qui entrent en contact avec un cas positif devront toujours s'isoler pendant 10 jours, a-t-il précisé.Selon les chiffres officiels, dimanche soir, 4.700 membres du personnel du NHS à Londres étaient en arrêt maladie, soit 140% de plus que la semaine précédente.L'organisme professionnel rassemblant les médecins généralistes (RCGP) avait mis en garde, lundi, contre une "pénurie de personnel médical" qui va "inévitablement" ralentir le déploiement des vaccins de rappel.

