Inde: trois morts dans l'incendie d'une raffinerie de pétrole

Inde: trois morts dans l'incendie d'une raffinerie de pétrole

Au moins trois personnes ont péri et 44 autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré mardi, dans une raffinerie de pétrole au district de Purba...

L'incendie qui a ravagé la raffinerie Haldia de l’Indian Oil Corporation (IOC), s'est produit lors de travaux de maintenance dans la raffinerie d'une capacité de 160.000 barils par jour (bpj), a indiqué la société dans un communiqué.L'IOC, le plus grand raffineur du pays, a fermé la raffinerie côtière de l'est de l'Inde pour effectuer des travaux de maintenance, a déclaré un porte-parole de la société.Selon les autorités locales, l'incendie a été immédiatement éteint et la situation est sous contrôle.

