Inondations en Malaisie: le bilan s'alourdit à 27 morts

22.12.2021

Des inondations, les pires depuis plusieurs années, dans plusieurs villes et villages du pays d'Asie du Sud-Est, ont coupé les principaux axes routiers, et forcé l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.L'État de Selangor, le plus riche et le plus densément peuplé du pays, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, est l'une des régions les plus touchées.Quelque 65.000 personnes ont été évacuées, la plupart dans les États de Selangor et Pahang, selon les données officielles révisées à la baisse par rapport à la veille. La Malaisie subit chaque année des inondations pendant la saison des pluies, mais celles du week-end ont été les pires depuis 2014.

