La Belgique va fermer les cinémas et théâtres

La Belgique va fermer les cinémas et théâtres

La Belgique va fermer, après Noël, les cinémas et les théâtres et organiser les rencontres sportives à huis clos dans le cadre d'un resserrement des... 22.12.2021

Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré que les restrictions en vigueur depuis trois semaines avaient permis de limiter le nombre d'infections depuis le pic enregistré fin novembre à cause du variant Delta, mais qu'il y avait des "motifs d'inquiétude".De nouvelles mesures sont nécessaires pour garantir que les écoliers puissent retourner en classes à compter du 10 janvier, a ajouté le dirigeant.Aucune activité en intérieur ne sera autorisée à partir de dimanche, à l'exception des visites de musées, du sport et des mariages ou funérailles. Les événements sportifs se dérouleront sans spectateurs.En revanche, les bars et restaurants pourront continuer d'opérer jusqu'à 23h00.

