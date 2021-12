https://fr.sputniknews.com/20211222/le-conservatoire-rachmaninoff-doit-rester-profondement-russe-mais-ouvert-a-tous-1054027281.html

Le Conservatoire Rachmaninoff "doit rester profondément russe", mais ouvert à tous

Le Conservatoire Rachmaninoff "doit rester profondément russe", mais ouvert à tous

Établissement historique parisien, le Conservatoire Rachmaninoff fait peau neuve. Après avoir failli être expulsée de ses locaux par la mairie de Paris...

Le Conservatoire Rachmaninoff revit. La musique retentit de nouveau dans ses murs. Les enfants courent dans l’escalier où ont résonné les pas de musiciens célèbres. Les peintres en herbe se penchent studieusement sur leurs chevalets.En juillet dernier, la nouvelle équipe a reçu la confirmation de la mairie de Paris que l’activité du Conservatoire pourra se maintenir dans le bâtiment historique du 26, avenue de New York. Un projet pédagogique ambitieux a permis d’éviter la revente par la municipalité de cet hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris.Pas de se reposer sur ses lauriers pour autant! Un long chemin reste à parcourir: bien que l’établissement s’appelle Conservatoire, il est actuellement ouvert à tous les amateurs, dont la musique "sera la priorité plus tard". L’équipe pédagogique mise "l’excellence" et la professionnalisation.Le premier pas est fait. On a ouvert une première classe de niveau professionnel en violon avec un grand maître de l’archet, Alexandre Brussilovsky. Il anime une classe de dix élèves qui se prédestinent tous à vivre de leur passion. Cette année, l’équipe cherche un professeur de piano pour une classe de niveau comparable.De nouvelles disciplines à la carteDans "un lieu magnifique, avec des tableaux plein les murs", avec une bibliothèque riche de partitions originales, on marche forcément dans les pas des fondateurs du Conservatoire: le célèbre chanteur d’opéra Fédor Chaliapine et le compositeur Alexandre Glazounov.L’équipe "se veut, par, principe totalement apolitique". Bien que le président se dise conscient que "la Russie divise", il rappelle que "la Russie fascine et rassemble".Le Conservatoire a "doublé le nombre d’élèves" cette année. Les trois cents étudiants ont désormais accès à "de très nombreuses disciplines: musique, danse, dessin, langue russe". On trouve au menu, en dehors des grands classiques comme le piano ou le violon, des instruments moins courants: saxophone, harpe ou balalaïka.En plus, deux classes de dessin attirent déjà les jeunes et les moins jeunes: les tout-petits se retrouvent dans un cours de peinture animé par l’artiste Natalia Leybina, les adultes perfectionnent leur art sous la houlette d’Anna Filimonova, diplômée de l'École des beaux-arts de Saint-Pétersbourg.

