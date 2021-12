https://fr.sputniknews.com/20211222/le-gouvernement-italien-reflechit-a-de-nouvelles-restrictions-1054029288.html

Le gouvernement italien réfléchit à de nouvelles restrictions

Le gouvernement italien prépare de nouvelles mesures pour lutter contre une hausse des contaminations par le coronavirus responsable du Covid-19 et pourrait... 22.12.2021, Sputnik France

Une réunion gouvernementale est programmée jeudi afin de réfléchir à un renforcement des restrictions sanitaires face à l'inquiétude suscitée par la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2.Lors d'une conférence de presse, Mario Draghi a déclaré que parmi les mesures examinées figureraient le rétablissement du port du masque obligatoire en extérieur et l'utilisation de masques FFP2, plus protecteurs, dans certains lieux clos.L'obligation vaccinale, a-t-il ajouté, pourrait être étendue à de nouvelles catégories. "Je ne sais pas si nous en parlerons demain [...] mais si les chiffres sur les contagions continuent d'empirer, ce sera un sujet de discussion dans un très court laps de temps", a-t-il relaté.La vaccination est déjà obligatoire en Italie pour les personnels soignants, les enseignants, les policiers et les militaires.

